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Sivasspor-Samsunspor Maçında Taraftarlar Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Spor Haberleri

Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanan maçta Sivasspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen dolarken, Samsunsporlu taraftarlar da takımlarına destek verdi.

Sivasspor ile Samsunspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta beyaz-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

Samsunsporlu taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribünündeki yerlerini alırken, maç öncesi ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

4 Eylül Stadyumu Samsunspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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