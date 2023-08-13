Sivasspor-Samsunspor Maçında Taraftarlar Takımlarını Yalnız Bırakmadı
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Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanan maçta Sivasspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen dolarken, Samsunsporlu taraftarlar da takımlarına destek verdi.
Sivasspor ile Samsunspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta beyaz-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.
Samsunsporlu taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribünündeki yerlerini alırken, maç öncesi ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor