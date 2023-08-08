Sivasspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapıyor. Antrenmanda teknik direktör Servet Çetin yönetiminde çalışmalar sürdürüldü.
- Sivasspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor
SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise kaleli sınırlı alan oyun oynadı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Samsunspor 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.