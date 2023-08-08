Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Spor Haberleri

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapıyor. Antrenmanda teknik direktör Servet Çetin yönetiminde çalışmalar sürdürüldü.

- Sivasspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise kaleli sınırlı alan oyun oynadı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Samsunspor 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin Samsunspor Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title