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Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazır

Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazır
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma ve taktik çalışmalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Yiğidolar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan antrenmanı başkan Bahattin Eken de takip etti.

Sivasspor ile Samsunspor, cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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