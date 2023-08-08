Sivasspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü ve ısınma hareketleri, kuvvet çalışmaları, pas çalışması ve kaleli sınırlı alan oyunu içerdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Maç, 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.