Sivasspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü ve ısınma hareketleri, kuvvet çalışmaları, pas çalışması ve kaleli sınırlı alan oyunu içerdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Maç, 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise kaleli sınırlı alan oyun oynadı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Samsunspor 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS