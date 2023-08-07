Sivasspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve oyunla sona erdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.