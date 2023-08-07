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Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA) - EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mondihome Kayserispor ile cuma günü özel maçta karşılaşan EMS Yapı Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Samsunspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Mobilizasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, sınırlı alan oyun ile devam etti. Antrenman üç grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, 13 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabaka, saat 19.15'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Servet Çetin Samsunspor Sivasspor Spor Haberler

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