Sivasspor, sağanak yağmur altında antrenman yaptı

Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını bugün sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 2. etap Erzurum kampının 4.gününde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, 5'e 5 turnuva ve aerobik koşular yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS