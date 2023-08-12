Sivasspor, Roman Kvet transferinde mutlu sona yaklaşıyor

Sivasspor, Viktoria Plzein forması giyen Roman Kvet transferini bitirmek üzere. Teknik direktör Servet Çetin'in istediği futbolcuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Sivasspor, Viktoria Plzein forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Roman Kvet transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin Viktoria Plezin forması giyen Roman transferini bitirmesi an meselesi. Teknik direktör Servet Çetin'in istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Roman Kvet transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Çek Cumhuriyetli futbolcu kariyerinde toplam 187 maça çıktı ve 30 gol attı. - SİVAS