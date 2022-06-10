Sivasspor, Robin Yalçın'a kancayı taktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Robin Yalçın'a kancayı taktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Sivasspor, Robin Yalçın'a kancayı taktı

DG Sivasspor, eski futbolcusu Robin Yalçın ile temasa geçti.

DG Sivasspor, eski futbolcusu Robin Yalçın ile temasa geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, eski futbolcusu Robin Yalçın'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Robin Yalçın, geçtiğimiz sezonu Paderborn'de geçirdi. Almanya Bundesliga 2'de boy gösteren Yalçın, 25 kez forma giydi ve 2 de asist yapma başarısı gösterdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title