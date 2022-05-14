Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp Rize'ye gidecek.