Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp Rize'ye gidecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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