Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı - Haberler

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı DG Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, sözleşme yenileme görüşmelerinde kırmızı-beyazlı yönetim ile büyük oranda el sıkıştı. DG Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, sözleşme yenileme görüşmelerinde kırmızı-beyazlı yönetim ile büyük oranda el sıkıştı. Sivasspor Kulübü ile teknik direktör Rıza Çalımbay arasında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yönetim ile Çalımbay'ın yeniden prensipte anlaştığı öğrenildi. Çalımbay önümüzdeki günlerde Sivas'a gelerek, sözleşmeye imza atacak. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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