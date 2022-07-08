Sivasspor, Polonyalı oyuncu Karol Angielski'yi transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Polonyalı oyuncu Karol Angielski'yi transfer etti

AA - Göksel Cüneyt İğde - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor, Polonyalı oyuncu Karol Angielski'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Polonya'da Radomiak Radom forması giyen 26 yaşındaki Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü futbolcu, 2020 yılından beri formasını giydiği Radomiak Radom'da geçen sezon 35 maçta 18 gol kaydetti.

Angielski: "Çok mutluyum"

Yeni takımının Bolu kampına katılan Angielski, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde Türkiye'de daha önce oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını anlatan yeni transfer, şunları kaydetti:

"Sivasspor için profesyonel bir kulüp olduğunu söylediler. Yeni ve güzel bir stadyumu olduğunu ifade ettiler. Kulübün her şeyi edebi ve adabınca yaptığından bahsettiler. O yüzden buraya gelirken hiçbir tereddüttüm olmadı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak kolay olmayacak. Takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum."

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Sivasspor Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title