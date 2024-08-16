Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Jan Bieganski ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Bieganski, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 4 Aralık 2002'de Polonya'da dünyaya gelen Jan Bieganski futbola GKS Tychy altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon ise Lechia Gdansk forması giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor