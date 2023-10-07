Sivasspor Pendikspor'u 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor'u 3-2 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Takım, 9. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Pendikspor müsabakasını 3-2 kazanan Sivasspor, Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor'a konuk oldu. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, 9. hafta maçında ise sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS