Sivasspor, Özkan Yiğiter ile sözleşme yeniledi Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor Futbol Akademisinden yetişen ve A takımımızda forma giyen futbolcumuz Özkan Yiğiter'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar 3 yıl uzatıldı. Yiğiter'i tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi. Spor Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya Sivasspor Futbol Spor Haberler

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