Sivasspor Orta Saha Oyuncusu Queensy Menig Sakatlandı

Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını duyurdu. Menig'in sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildi.

Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüp orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında geçtiğimiz pazar günü sahamızda oynadığımız Trabzonspor maçında sakatlanan oyuncumuz Queensy Menig'e yapılan kontrollerde sol arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır. Menig'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." - SİVAS