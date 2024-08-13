Sivasspor Orta Saha Oyuncusu Queensy Menig Sakatlandı
Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını duyurdu. Menig'in sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildi.
Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüp orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında geçtiğimiz pazar günü sahamızda oynadığımız Trabzonspor maçında sakatlanan oyuncumuz Queensy Menig'e yapılan kontrollerde sol arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır. Menig'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." - SİVAS
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