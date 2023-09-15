Sivasspor, Olympiakos'un kadroda düşünmediği Aboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor

Sivasspor, Olympiakos'un kadroda düşünmediği 28 yaşındaki forvet Aboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor. Transferin kısa sürede netleşeceği öğrenildi.

Sivasspor, Olympiakos'un kadroda düşünmediği 28 yaşındaki forvet Aboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.

Sivasspor'da transferin son gününde çalışmalar devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Olympiakos'un kadroda düşünmediğiAboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İngiltere'de Fulham formasıyla uzun süre oynayan 28 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre Yeni Malatyaspor forması da giymişti.

Transferin kısa sürede netleşeceği de öğrenildi. - SİVAS