Sivasspor, Noah Sonko Sundberg'i kiraladı ve Samba Camara'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Kırmızı beyazlı ekip, ayrıca Samba Camara'nın sözleşmesini ise 1 yıl uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı beyazlı ekip 4.5 sezondur Sivasspor forması giyen ve geçen sezon sözleşmesi sona eren Samba Camara'nın sözleşmesini 1 yıl yenilerken, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'ta görev yapan Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.