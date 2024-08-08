Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Noah Sonko Sundberg'i kiraladı ve Samba Camara'nın sözleşmesini uzattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Ayrıca, Samba Camara'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Kırmızı beyazlı ekip, ayrıca Samba Camara'nın sözleşmesini ise 1 yıl uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı beyazlı ekip 4.5 sezondur Sivasspor forması giyen ve geçen sezon sözleşmesi sona eren Samba Camara'nın sözleşmesini 1 yıl yenilerken, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'ta görev yapan Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title