Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Murat Paluli'nin sözleşmesini yeniledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Murat Paluli'nin kontratının yenilenmesi konusunda futbolcu ile anlaşmaya varıldı.

Murat Paluli, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Murat Paluli'ye formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

Murat Paluli Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title