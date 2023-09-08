Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı için antrenman yaptı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan EY Sivasspor, antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İstasyon çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan EY Sivasspor yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Yapılan antrenmanda yoğunluklu olarak istasyon çalışması gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarını sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra istasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Kaleciler ise kaleci antrenörü Eser Altın yönetiminde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS