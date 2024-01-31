Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından pas çalışmaları ve taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı geçen Caner Osmanpaşa da çalışmalara başladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gidecek.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmayla günü tamamladı. Sakatlığı geçen Caner Osmanpaşa da çalışmalara başladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gidecek.
MKE Ankaragücü ile Sivasspor 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS