Sivasspor minyatür kalede maç yaptı

DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Sivas kampının 6. gününde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk çalışmasında kırmızı-beyazlılar iki grup halinde 30-15 IFT dayanıklılık koşu testi yaptı. Yiğidolar son bölümde ise minyatür kale maç yaptı. Sivasspor akşam saat 17.30'da günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek. Antrenman basına ve taraftara açık olacak.