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Sivasspor, Milli Maçlar Arasında Futbolcularına 4 Gün İzin Verdi

Sivasspor, Milli Maçlar Arasında Futbolcularına 4 Gün İzin Verdi
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Sivasspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolcularına 4 gün izin vererek, ligin 29. haftasında Adana Ademirspor ile oynayacağı maça hazırlıklarına 20 Mart'ta başlayacak.

Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dün deplasmanda Hatayspor'a 3-2 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi.

Sivasspor, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Adana Ademirspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 20 Mart Perşembe günü Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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