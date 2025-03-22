Sivasspor, Milli Maç Arasında Antrenman Maçı Yaptı
Sivasspor, milli maç arasıda U19 takımıyla antrenman maçı yaparak lig hazırlıklarını sürdürdü. Takım, Adana Demirspor maçı için 24 Mart'ta antrenmanlarına devam edecek.
Sivasspor, milli maç arası nedeniyle lige verilen arada, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik ekip, oyuncuların performansını yakından takip etmek ve takımın maç temposunu korumasına katkı sağlamak için, 19 yaş altı futbol takımı (U19) ile antrenman maçı yaptı.
Futbolcular yarın izin yaptıktan sonra 24 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor