Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı - Haberler

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Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının 1. kategori 35 lira, 2. kategori 25 lira, 3. kategori 15 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, 4 Eylül Stadyumu, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Haberler

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