Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.