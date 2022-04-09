Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Son bölümde taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title