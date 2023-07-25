Sivasspor, Max Gradel'e teşekkür etti

Sivasspor, Gaziantep FK ile anlaşan Max Gradel için teşekkür mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Gradel'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edildi.

Sivasspor, takımdan ayrılan golcü oyuncu Max Gradel'e teşekkür etti.

Sivasspor Kulübü, Gaziantep FK ile anlaşan Max Gradel için sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Max Gradel ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Max Gradel'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sivasspor'da 131 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu 29 kez gol atma başarısı gösterdi. 93 kez ilk 11'de sahaya çıkan Gradel, 21 kez de asist yapma başarısı gösterdi. - SİVAS