Sivasspor, Manisa FK'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Pozu Verdi
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti. Cihat Çelik ve Emirhan Başyiğit'in golleriyle rakibini 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor