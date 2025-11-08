Haberler

Sivasspor, Manisa FK'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Pozu Verdi

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından futbolcular soyunma odasında galibiyet pozu vererek sevinçlerini paylaştı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Özbelsan Sivassporlu futbolcular, Manisa FK galibiyetinin ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti. Cihat Çelik ve Emirhan Başyiğit'in golleriyle rakibini 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Sivassporlu futbolcular, Manisa FK karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Söz konusu fotoğraf, Sivasspor'un sosyal medya hesabından, 'Zafer bizim' notuyla paylaşıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
