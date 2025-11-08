Sivasspor, Manisa FK'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Pozu Verdi

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Özbelsan Sivassporlu futbolcular, Manisa FK galibiyetinin ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti. Cihat Çelik ve Emirhan Başyiğit'in golleriyle rakibini 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Sivassporlu futbolcular, Manisa FK karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Söz konusu fotoğraf, Sivasspor'un sosyal medya hesabından, 'Zafer bizim' notuyla paylaşıldı. - SİVAS