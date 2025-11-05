Sivasspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktiksel oyunuyla tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Manisa FK karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS