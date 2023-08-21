Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş ve Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BİZİM İÇİN İYİ BİR GALİBİYET OLDU'

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Çetin, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Sıcak havada güzel mücadele ettiler. Gerçekten sıcakta işleri çok zordu. İki takım da iyi mücadele etti. Aslında zor maç olacağını biliyorduk ancak hafta içi iyi çalıştık. Gaziantep FK'yı iyi analiz ettik. Nasıl atak yapılacağını nasıl çıkılacağını oyuncularımıza çalışarak, fazlasıyla gösterdik. İlk yarı istediğimiz gibi oldu. Hem geriden oyun başlangıcı ile olsun hem de ilerideki oyuncuları topla buluşturma noktasında istediklerimizi yaptık. Güzel de bir gol attık. İkinci yarının 15-20 dakikası Gaziantep FK baskı kurdu. İçerde devre arasında oyuncularımıza 'ileride baskı kuracağız. Rakibi karşılayacağız' dememe rağmen skorun verdiği etkiden dolayı biraz gömüldüler. Bu gömülmeye rağmen de arada buluşturduğumuz oyuncularla tehlikeler yarattık. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok çalışıyoruz. İnşallah bunun da karşılığını alırız" dedi.

'LİGİN BAŞINDAYIZ, ÖNLEM ALACAĞIZ'

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş ise, maç içerisinde çalıştıklarını yapamadıklarını söyledi. İyi pozisyonlar bulduklarını ancak gol şansı elde edemediklerini aktaran Güneş, ligin başında olduklarını ve gerekli önlemleri alacaklarını ifade ederek, "Öncelikle 7 ay aradan sonra ilk defa kendi şehrimizde kendi taraftarımız önünde bir maça çıktık. Gönül isterdi ki gelen taraftarımıza galibiyet hediye edelim ama maalesef olmadı. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da maça kötü başladık. Baskılı başlamak istiyorduk ancak baskı neticesinde gol yedik. Sonra ikinci golü yedik. Oyuncularımızı uyarmamıza rağmen gol yedik. İkinci yarı iyi bir toplantı yaptık. Gerekli hamleleri de yaptık ve ciddi bir reaksiyon gösterdik. İyi bir dakikada gol bulduk. 2'nci golü de bulabilirdik. Markovic'in bir kafa pozisyonu vardı. Daha farklı pozisyonlarımız da vardı gol ile buluşsak farklı sonuçlar görebilirdik. İstediğimiz sonuçla sahadan ayrılamadık. Biz handikaplı bir takımız, 7 ay ara vermiş bir takımız. Oyuncularımızdan bazıları başka kulüplere gitmişti. Süre alanlar oldu, alamayanlar oldu. Daha ligin başındayız. Gerekli önlemleri alacağız. Forvet ihtiyacımız var. Mevkisel sıkıntılarımız var ve arayış içerisindeyiz. İnşallah yeni oyuncularımız katıldığında kazanma alışkanlığı edinen bir Gaziantep FK olacaktır" diye konuştu.