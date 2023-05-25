Sivasspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın harika bir maç çıkarttığını belirterek, "Ligde oynadığımız son maçta da harika oyun sergilemiştik. Hem ofansif hem de defansif anlamda kaliteli oynadık. Bugün atmış olduğumuz 3 gol rakip hatasından gelen goller değil, bizim attığımız gollerdi. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizi çok güzel desteklediler. Umarım final nerede oynanırsa oynansın bize bu desteği gösterirler" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Emre Gökay ile ilgili soruya ise "Emre hakikaten geleceği mükemmel olacak bir kardeşimiz ama zaman lazım tabi. Hemen hemen her maça koymaya çalışıyoruz" dedi.