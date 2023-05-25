Sivasspor maçının ardından
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın harika bir maç çıkarttığını belirterek, "Ligde oynadığımız son maçta da harika oyun sergilemiştik. Hem ofansif hem de defansif anlamda kaliteli oynadık. Bugün atmış olduğumuz 3 gol rakip hatasından gelen goller değil, bizim attığımız gollerdi. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizi çok güzel desteklediler. Umarım final nerede oynanırsa oynansın bize bu desteği gösterirler" diye konuştu."BATSHUAYI'NİN YAŞADIĞI SAKATLIK OFANSİF AGRESİFLİĞİMİZİ VE KALİTEMİZİ DÜŞÜRDÜ"Uzun süreli sakatlıklar yaşayan Luan Peres ve Michy Batshuayi ilgili konuşan Jesus, "Batshuayi ve Valencia birlikte oynadığı zaman hiç kaybetmedik. Batshuayi'nin yaşadığı sakatlık ofansif agresifliğimizi ve kalitemizi düşürdü. Batshuayi ve Valencia birbirini tamamlayan oyuncular. Luan'ın yokluğu bizim defansif olarak gücümüzü azalttı. Ancak bana göre Fenerbahçe'nin birinci sırada olmamasının sebebi bu sakatlıklar değil. Son haftalarda almış olduğumuz beraberlikler bizi bu duruma getirdi" açıklamasında bulundu."İKİ YARIŞTA OLMAMIZ İYİ BİR SEZON GEÇİRDİĞİMİZİN DE BİR GÖSTERGESİ"Henüz pes etmediklerini vurgulayan Jesus, "Ligde bazı maçlar oynanmadan kazanıldı. Elbette bu durum Fenerbahçe için de geçerli ama benim için bu durumun sportif gerçekliği yok. Kupada finaldeyiz, işimizi kendimiz görebileceğiz. Lig bizim elimizde değil ama iki yarışın da içindeyiz. İki yarışta olmamız iyi bir sezon geçirdiğimizin de bir göstergesi" ifadelerini kullandı.Transfer haberleriyle ilgili ise Jesus, "Sezon boyunca transfer haberleri çıkar. Son dönemde daha çok çıkmasını normal karşılıyorum. Türkiye bir futbol ülkesi. Türk halkı futbolu seviyor. Burada kaliteli futbol için çok fazla imkan var. Güzel zeminler, statlar var ama Türk futbolunun geliştirmesi gereken bir şey var o da Avrupa sıralaması. Şu anda ilk 15'te değil Türk futbolu. Bu konunun üzerine gidilmeli. Fenerbahçe Avrupa'da çok puan topladı. Avrupa'da yarışanlar içinde en çok puan toplayan takım. Türk futbolunun bunu düşünmesi gerekiyor Avrupa'daki sıralamasını yukarı çıkarması için" dedi."BİR KUPAYI KAZANIRSAK BUNA KÖTÜNÜN İYİSİ DERİM"Jesus, "Ben 2 kupayı da kazanmayı isterim" diyerek, "Aksi bir durumda kendimi başarılı görmem. Bir kupa kazanırsak buna kötünün iyisi derim. İki kupa ise harika olur. Ben çalıştığım liglerde çoğu kupayı kazanmaya alışkınım. Bu lig benim için diğer liglerden farklı. Kupada nasıl maçlar sahada kazanılıyorsa ligde de öyle olmalı. Ligdeki maçların da sahada oynanarak kazanılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.ÇALIMBAY: BİZİM İÇİN SEZON ÇOK YORUCU GEÇTİSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise açıklamasında, "Dikkatli olmamız gereken şeyler vardı. İlk yarı bitince arkadaşları bu konuda uyardık. Fenerbahçe'nin forvetlerinin öne koşular yaptığını ve dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Söylememize rağmen aynı şekilde goller yedik. Bizim için sezon çok yorucu geçti. Bundan önce oynadığımız maç sıradan bir maç değildi. Galatasaray lig birincisi, Fenerbahçe lig ikincisi. İyi takımlarla oynadık. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu belli olmadığı için kupaya çok ağırlık verdiler. İyi ve kaliteli kadroya sahipler. Bizim öyle geniş bir kadromuz yok. Sivas'ta 4'üncü senemi yaşıyorum. Çok başarılı zamanlar geçirdik. Bu sezon maalesef hakikaten yorgunluk vardı takımımızda" ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, Emre Gökay ile ilgili soruya ise "Emre hakikaten geleceği mükemmel olacak bir kardeşimiz ama zaman lazım tabi. Hemen hemen her maça koymaya çalışıyoruz" dedi.