Sivasspor maçının ardından

Alfons Groenendijk: Çok değerli bir 3 puanı rakibe verdikRıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maçAdem AKALAN/ANTALYA, - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Alfons Groenendijk: Çok değerli bir 3 puanı rakibe verdik

Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maç

Önlerinde kritik Fenerbahçe maçının olduğuna dikkat çeken Çalımbay, "Önümüzde kritik maçlarımız var. Ligde biran önce iyi bir duruma gelip, kupayı almak istiyoruz. Hedefimiz kupa. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maç. Zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kritik maç olan Fenerbahçe maçında kazanmak için ne gerekiyorsa kendi sahamızda yapacağız" diye konuştu.