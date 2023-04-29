Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu Valencia durumunun iyi olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadığı maçın 8. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadığı maçın 8. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, takım uçağıyla İstanbul'a dönen Valencia'ya yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, teknik direktör Jorge Jesus ve takım arkadaşları destek oldu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, durumunun iyi olduğunu kaydederek, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün daha çok üç puanı aldığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Ailemle de konuştum. İyi olduğumu biliyorlar." ifadelerini kullandı.