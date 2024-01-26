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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest'ten kaleci transfer etti

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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı. Nikolic, 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'in ardından ikinci transferini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i transfer etti. Sivas'a gelen Dorde Nikolic, As Başkan Arif Kaleli'nin katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

13 Nisan 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Djordje Nikolic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Ardından Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau'da oynayan Nikolic, 2022 yılından beri Ujpest forması giyiyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kerem Atakan Kesgin Sivasspor Sivas Futbol Spor Güncel Haberler

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