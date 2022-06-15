Sivasspor'lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi Sivasspor Futbol Akademiden 3 oyuncu, U16 futbol milli takım aday kadrosuna davet edildi. Sivasspor Futbol Akademiden 3 oyuncu, U16 futbol milli takım aday kadrosuna davet edildi. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 25-27 Haziran'da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya Sivasspor Futbol Akademi oyuncuları; Mehmet Talha Şeker, Muhammed Sinan Kaya ve Emre Gökay da davet edildi. Ayrıca 3 genç futbolcu milli takımın ardından Sivasspor A takımının Bolu'da yapacağı kampa katılacak. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Futbol Spor Haberler

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