Sivasspor ligdeki 3. beraberliğini aldı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 3. beraberliğini elde etti. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 3. beraberliğini elde etti. Sivasspor, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig'de 4. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 2 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Üçüncü haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada ise Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Sivasspor Spor Haberler

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