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Sivasspor ligde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Sivasspor ligde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 33 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin, 37 puanı bulunuyor.

Sivas temsilcisinde Kasımpaşa maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunurken, golcü oyuncu Mustapha Yatabare ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Sivasspor Kasımpaşa Sivas Spor Haberler

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