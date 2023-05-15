Sivasspor ligde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan 33 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin, 37 puanı bulunuyor.
Sivas temsilcisinde Kasımpaşa maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunurken, golcü oyuncu Mustapha Yatabare ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor