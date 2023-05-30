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Sivasspor Ligde Kalmayı Garantiledi

Sivasspor Ligde Kalmayı Garantiledi

Spor Haberleri

Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Konyaspor maçını 1-0 kazanarak ligde kalmayı garantileyen DG Sivasspor'da futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde kalmayı garantiledi. Yiğidolar'ın golünü 17. dakikada Leke James kaydetti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular büyük sevinç yaşadı. Takım halinde taraftara giden futbolcular karşılıklı tezahüratlarda bulundu.

Futbolcular birbirlerine sarılarak galibiyeti de kutladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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