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Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.

Ligin 31. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında sahadan puansız ayrıldı.

Ligin 32. haftasında iç sahada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan, 33. haftada deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek 3 puan hasretine son veremedi.

Sivasspor 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, lig maçlarında 44 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

Sivas ekibi, Spor Toto Süper Lig'de kalan haftalarda deplasmanda Galatasaray ile sahasında Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Antalyaspor Kasımpaşa Sivasspor Spor Haberler

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