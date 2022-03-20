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Sivasspor ligde 10. galibiyetini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor ligde 10. galibiyetini aldı

Altay müsabakasını 2-1 kazanan Sivasspor, bu sezonki onuncu galibiyetini elde etti.

Altay müsabakasını 2-1 kazanan Sivasspor, bu sezonki onuncu galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay'ı konuk etti. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde onuncu kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, 7. haftada da evinde Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 4-0, 15. haftada Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada Galatasaray'ı 1-0, 17. haftada Kasımpaşa'yı 3-1, 20. haftada Konyaspor'u 1-0'lık skorlarla geçti. Sivas ekibi, 25. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederken, 29. haftada ise Adana Demirspor'u 3-2 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Sivasspor ligde 10. galibiyetini aldı

Sivasspor ligde 10. galibiyetini aldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Altay, Spor, Haberler

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