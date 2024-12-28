Sivasspor Laktat Testi ile Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Sivasspor, Antalya kampında oyuncularına laktat testi uyguladı. Testler, sporcuların dayanıklılık seviyeleri ve form durumlarını ölçmeyi amaçlıyor.
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Antalya kampının ikinci gününde laktat testine tabi tutuldu.
Sivasspor'da 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporculara dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolcuların koşuları sırasında kulaklarından alınan kan örnekleri analiz edildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS