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Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

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