Sivasspor Kulübü İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Sivasspor Kulübü, sosyal medya üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu için tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu için tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadeler kullanıldı;

" Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz. 2 dönemdir TFF başkanlığı görevini yürüten Sayın Mehmet Büyükekşi'ye de bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz." - SİVAS