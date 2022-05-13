Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, Bayburt Özel İdare Spor'u ziyaret etti - Haberler

BAYBURT (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Lig takımlarından An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bayburt Özel İdare Spor İbrahim Şenyiğit Sosyal Tesisleri'nde kulüp başkanı Celil Çalışkan ile görüşen Otyakmaz, 16 Mayıs'ta 1461 Trabzon FK ile play-off rövanş maçında karşılaşacak takıma başarı diledi.

Çalışkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ziraat Türkiye Kupası finali karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile mücadele edecek Sivasspor'a başarılar diledi.

Otyakmaz, Çalışkan'a isminin yazılı olduğu Sivasspor forması hediye etti. Çalışkan da Otyakmaz'a çeşitli hediyeler verdi.