Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl İstifa Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başkanı Gökhan Karagöl, kulübün menfaatleri ve kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiğini duyurdu. Karagöl, görevi süresince Sivasspor'u daha iyi bir konuma taşımak için çalıştığını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da kulüp başkanı Gökhan Karagöl, görevinden istifa etti.

Karagöl, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir onurla yürüttüğü Sivasspor Kulübü başkanlık görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Göreve başladığı günden bu yana tek amacının Sivasspor'u hak ettiği yerlere taşımak olduğunu savunan Karagöl, gelinen noktada hem kişisel olarak hem de kulübün menfaatleri açısından görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardığını belirtti.

Gökhan Karagöl, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu şehrin adını gururla temsil eden bir kulüp olarak Türk futbolundaki saygın konumunu güçlendirmekti. Bizler hiçbir kişisel menfaat gözetmeden, sadece bu arma için çalıştık. Tüm zorluklara rağmen Sivasspor için mücadele etmek, bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir gururdu. Bugün geriye dönüp baktığım da yaptıklarımızın, alınan yolun ve kurulan yapının geleceğe ışık tutacağına inanıyorum. Ancak geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından, bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım. Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Sivasspor benim için sadece bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet, bir gönül meselesidir. Görevim bugün sona eriyor olsa da, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir."

