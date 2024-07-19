Üye Girişi
Haberler

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den açıklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, yeni dönemde birlikte hareket ederek kulübü daha büyük başarılara taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, yaptığı yazılı açıklamada, "Birlikte hareket ederek, Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için kenetlenmeliyiz. Bu yeni dönemde, hep birlikte başarıya ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Sivasspor Kulübü başkanlığı görevini devraldığı için onurlu olduğunu ifade eden Eken, Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Eken, "Bugün, Sivasspor Kulübü başkanlığı görevini devraldığım için büyük bir onur ve heyecanla karşınızdayım. Kulübümüzün değerli Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak atanmış ve bu önemli görevi üstlenmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum ve bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sivasspor, Türkiye futbolunun en köklü ve saygın kulüplerinden biridir. Bu kulübün başkanlığı görevini üstlenmek benim için büyük bir gurur kaynağıdır. 9 yıl beraber görev yaptığım Mecnun Otyakmaz'ın bıraktığı mirası devam ettirmek ve kulübümüzü daha da ileriye taşımak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Sivasspor taraftarları, kulübümüzün en büyük gücü ve destekçisidir. Sizlerin desteği olmadan başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Bu nedenle, sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim. Birlikte hareket ederek, Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için kenetlenmeliyiz. Bu yeni dönemde, hep birlikte başarıya ulaşmak için çalışacağız. Sivasspor'un geleceği parlak ve umut doludur. Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? ATSO Başkanı Ali Bahar kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?
Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi

Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title