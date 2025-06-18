Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken Aday Olmayacağını Açıkladı

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken Aday Olmayacağını Açıkladı
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Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, 28 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını belirtti. Görev süresince kulübün menfaatlerini ön planda tuttuğunu vurgulayan Eken, yeni başkana başarılar diledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Sivasspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Sivasspor Kulübü tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ve 28 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi mevcut başkan Bahattin Eken'den açıklama geldi. Bahattin Eken yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"28 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda, Sivasspor Kulübü Başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. Bu onurlu görevi yürüttüğüm süre boyunca, büyük bir özveriyle çalıştık. Her zaman kulübümüzün menfaatlerini önceleyen bir anlayışla hareket ettim. Şimdi ise, Sivasspor'umuzun geleceği adına bayrağı devretme zamanı geldiğine inanıyorum. Görevi devralacak yeni başkan ve yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de kulübümüzün yanında olmaya ve desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Temennim, Sivasspor'umuzun daha da güçlenerek yoluna devam etmesi ve camiamızın yeni zaferlerle gururlanmasıdır. Bu süreçte bana destek veren taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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