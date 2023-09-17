Sivasspor Kulübü, 1967 yılındaki tribün olaylarında hayatını kaybedenleri anıyor

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları sonucunda hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı. Kulüp, taraftarların hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 56 yıl geçtiğini belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 56 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.