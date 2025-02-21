Sivasspor, Konyaspor'u Konuk Ediyor: Süper Lig'de 32. Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Sivasspor ile Konyaspor, 32. kez rakip olacak.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

İki takım ligde 32. kez rakip olacak. Geride kalan 31 karşılaşmada Sivasspor 12 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 8 kez kazandı. 11 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar, rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı mücadele ise 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor'un sahasında 5-0 kazandığı maç olmuştu.

Sivasspor'da 5 futbolcu eksik

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik futbolcu var. Sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile Rey Manaj, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

2 futbolcu ceza sınırında

Sivasspor'da 2 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha Jan Bieganski ve tecrübeli savunmacı Ziya Erdal, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında görev yapamayacak. - SİVAS